Lotteria degli scontrini: quando si parte?

4 January 2021 – 10:39

La Lotteria degli Scontrini che doveva partire a inizio 2020, è rinviata presumibilmente a inizio febbraio: ecco chi dovrà accendere il semaforo verde.

The post Lotteria degli scontrini: quando si parte? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico