L’orologio CASIO F-91W a € 9,99, spedizione inclusa

4 January 2021 – 16:30

65% di sconto per CASIO F-91W, uno degli orologi digitali che hanno fatto la storia: l’offerta è disponibile su eBay con spedizione gratuita.

