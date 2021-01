Le migliori auto di Cyberpunk 2077

4 Gennaio 2021 – 9:03

Cyberpunk 2077 è in assoluto il videogioco più atteso nonché quello più discusso degli ultimi anni. Al netto delle polemiche, bisogna dare atto al team polacco Cd Projekt, di essere riuscito a creare un prodotto che mette il giocatore al cospetto di un credibile scenario distopico, tipico dei migliori romanzi e film appartenenti al filone cyberpunk.

Contribuiscono a determinare una città viva e allo stesso tempo destabilizzante le auto che popolano Night City, che recentemente sono state analizzate dal designer Frank Stephenson, ex Bmw, Mini, Ferrari, Maserati e McLaren (dove ha diretto il Centro Stile dal 2008 al 2017).

Stephenson ha realizzato un video (visibile sotto) dove prende in analisi le vetture più iconiche presenti in Cyberpunk 2077 (in totale ci sono 54 veicoli), ricche di omaggi e cross-contaminazioni, dove Mad Max si fonde con Akira, le muscle car e le supercar degli anni ’70 e ’80 si uniscono per dare vita a minacciose auto corazzate idonee per sopravvivere al crimine dilagante delle gang. Le trovate tutte nella gallery in alto.



The post Le migliori auto di Cyberpunk 2077 appeared first on Wired.

Fonte: Wired