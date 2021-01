Da oggi non puoi più giocare a Farmville

4 Gennaio 2021 – 20:28

A partire dal 1 gennaio 2021 Farmville non è più disponibile, per un motivo molto semplice: sviluppato utilizzando la tecnologia Flash, il titolo è diventato inutilizzabile nel momento in cui Flash stesso è stato abbandonato dal suo produttore, ovvero con l'arrivo dell'anno nuovo appena iniziato.



Fonte: Fanpage Tech