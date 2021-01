Da febbraio su Disney+ arriva Star

4 January 2021 – 17:46

Dal 23 febbraio cresce ulteriormente l’offerta di Disney+: ai cataloghi Disney appunto, ma anche Marvel, Star Wars, National Geographic e Pixar, infatti, si aggiunge il sesto brand denominato Star. Qui confluiscono tutte le produzioni Disney, Fx e 20th Century (e quelle di Fox del passato) che, per contenuti o temi, sono considerate più mature e adulte rispetto al resto del catalogo family-friendly. In altre parole, quindi, funziona come l’equivalente a livello globale di Hulu. Oggi sono stati annunciati i primi titoli che sbarcano sulla piattaforma al momento del lancio.

Fra le novità assolute, per la prima volta in Italia ci sono: Big Sky, nuova creatura di David E. Kelley (Big Little Lies – Piccole grandi bugie), un thriller sul mistero del rapimento di due sorelle, e Love, Victor, serie spin-off del film Tuo, Simon incentrata su un ragazzo gay che naviga sfide e avversità fra scuola, genitori e nuovi amori. Tanti anche i cult del passato recente, tra cui Lost, 24 con Kiefer Sutherland, le casalinghe di Desperate Housewives e, ancora, I Griffin, la comedy How I Met Your Mother, i misteri di X-Files e gli intrighi di Prison Break. In arrivo, poi, le stagioni di Atlanta di Donald Glover e di Black-ish, e il franchise cinematografico Die Hard.

Vi presentiamo Star, un Nuovo Universo di contenuti sta per arrivare su Disney+ Molte + Serie, Molti + Film, Molte + Produzioni Originali, Molte + Risate, Molte + Emozioni Preparatevi per il 23 Febbraio! pic.twitter.com/t519eFmsPP

— Disney+ IT (@DisneyPlusIT) January 4, 2021

In generale, dunque, a rimpolpare la già ricca offerta di Disney+ diventano disponibili titoli che difficilmente avrebbero trovato spazio sul medesimo servizio, più orientato a un pubblico famigliare. Ma per preservare gli utenti più giovani e far sì che non incappino in contenuti non adatti alla loro età, sempre dal 23 febbraio è attiva la funzione parental control, che permette di separare i contenuti per adulti da quelli per bambini, limitandone l’accesso e impostando un codice pin. Per quanto riguarda il prezzo, invece, almeno per ora gli abbonamenti rimarranno invariati al costo di 6,99 euro al mese e 69,99 euro all’anno.

