Bitcoin oltre i 34000 dollari, mai così in alto

4 Gennaio 2021 – 10:48

Nella giornata di ieri il valore di Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico, spingendosi ben oltre la soglia dei 34000 dollari.

The post Bitcoin oltre i 34000 dollari, mai così in alto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico