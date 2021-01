Apple ha chiesto a Foxconn di produrre due prototipi di iPhone pieghevoli

4 Gennaio 2021 – 18:43

(Concept: idropnews)Usciranno mai iPhone pieghevoli? Così come avvenuto per il 5G, Apple potrebbe prendersi un po’ di tempo e uscire sul mercato solo a tecnologia matura. Senza rimanere con le mani in mano: secondo recenti voci che arrivano dall’Asia, il colosso americano avrebbe commissionato al fedele partner manifatturiero Foxconn la produzione di due prototipi di smartphone di tipo foldable.

A raccontare la storia è stato il quotidiano online United Daily News di Taiwan, con la commissione da parte di Apple di due diverse soluzioni pieghevoli per i suoi iPhone pieghevoli. La prima rimanda a Samsung Galaxy Z Flip con la piega piazzata sul lato lungo e una forma a conchiglia che ben si sposerebbe con lo stile dei californiani. La seconda apparirebbe radicalmente differente con un pieghevole formato da due schermi distinti che si aprono e chiudono a libretto un po’ come Microsoft Surface Duo.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non solo il pieghevole vero e proprio richiede un certo qual impegno ingegneristico, ma anche il modello a libro. Come emerso infatti dallo smontaggio effettuato da iFixit, Surface Duo è sostanzialmente impossibile da riparare per via della struttura complessa per garantire solidità e mantenere lo spessore ridotto.

(Concept: Instagram @bat.not.bad)Ammesso e non concesso che Apple commercializzerà mai un iPhone pieghevole, per ora a Cupertino si stanno seguendo entrambe le vie come dimostrato da un recente brevetto che si basa proprio su un design con doppio display unito da una cerniera e da un’altra tecnologia che vede Apple al lavoro è quella che permette allo schermo pieghevole di auto-riparare piccoli difetti.

È probabile che molto dipenderà anche da come i nuovi pieghevoli di altre società impatteranno sul mercato, incluse le soluzioni alternative come gli smartphone-papiro. Se l’interesse sarà ancora caldo allora le possibilità di vedere iPhone pieghevoli saliranno sensibilmente.

