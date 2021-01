A che punto sono le proteste che hanno segnato il 2020?

Ancora prima dell’arrivo del coronavirus, il 2020 si profilava all’orizzonte come un anno molto intenso per gli attivisti di tutto il mondo. Poi, ovviamente, è arrivata la pandemia a cambiare molte carte in tavola, anche se non per molto: neanche Covid-19, infatti, è riuscito a fermare gran parte delle rivolte sociali che da tempo bruciavano sotto la cenere dell’insoddisfazione di molte popolazioni del mondo. Altre, invece, sono state portate alla luce proprio grazie a questa situazione di emergenza globale. Per gli storici del futuro, insomma, l’appena trascorso annus horribilis sarà di grande ispirazione e ci ritroveremo tutti in qualche tesi scritta da un laureando fuoricorso a corto di idee. Ma a che punto sono i movimenti di piazza (spesso senza piazza, per forza di cose) che hanno fatto parlare di loro nel 2020?

Dall’anno che l’ha preceduto, il 2020 aveva ereditato non solo il pesante fardello dei tumulti In Iran, Algeria e Sudan, ma anche quello delle proteste per il clima. Gran parte degli attivisti per il clima di tutto il mondo hanno infatti raccolto l’appello lanciato da Greta Thunberg: continuiamo a protestare, ma facciamolo nel rispetto delle norme anti-Covid. Un anno dopo le grandi manifestazioni della Climate Week, alle quali avevano partecipato più di 4 milioni di persone, almeno 3,500 scioperi sono stati organizzati in tutto il mondo dai sostenitori del Youth Climate Movement. Altri, invece, hanno preferito l’attivismo online, una strategia già applicata da tutti gli attivisti che non potevano fare assenze a scuola o al lavoro.

Internet ha giocato un ruolo fondamentale anche in Iran, dove il governo a novembre dello scorso anno aveva deciso di bloccare l’accesso alla rete per quasi una settimana per evitare che i manifestanti diffondessero informazioni sui luoghi delle proteste e sul numero crescente di iraniani uccisi dalle forze dell’ordine. La scintilla era stata l’aumento tra il 50 e il 200% del costo del carburante, un’impennata dei prezzi che ha portato alla ribalta lo scontento popolare nei confronti del regime di Ali Khamenei. Inizialmente pacifiche, già le manifestazioni del sanguinoso novembre 2019 erano state definite le più violente rivolte nazionali dal 1979 a oggi e avevano provocato la morte di circa 1,000 iraniani. Le rivolte sono continuate nel 2020, con momenti di grande tensione a gennaio con la caduta del volo 752 dell’Ukraine International Airlines e a giugno, quando alcuni manifestanti si sono riuniti a Shiraz e Behbahan per protestare contro la pena di morte prevista per due giovani arrestati durante le proteste del Bloody November.

Sotto il segno della resistenza pacifica era iniziata anche la cosiddetta Rivoluzione dei sorrisi, l’ondata di manifestazioni degli algerini contro la ricandidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika per il suo quinto mandato. Iniziate a febbraio del 2019, queste proteste, le prime dalla Guerra civile algerina, sono state guidate dai militari con l’obiettivo delle dimissioni di Bouteflika, annunciate ad aprile dello stesso anno. I manifestanti, scesi in strada per festeggiare l’evento, hanno successivamente portato avanti le loro rivendicazioni chiedendo le dimissioni e l’arresto dei funzionari vicini all’ormai ex presidente. Dato che le loro richieste non erano state esaudite, gli algerini hanno ampiamente boicottato le elezioni di dicembre, facendo scendere l’affluenza ai seggi fino all’8%. Il vincitore, Abdelmadjid Tebboune, è stato un ex primo ministro del governo Bouteflika (anche se per soli tre mesi) e a gennaio ha presentato un esecutivo composto in gran parte da fedelissimi dell’ex presidente. Il rimpasto di fatto ha riacceso le proteste che, coronavirus permettendo, sono continuate da marzo fino a ottobre dell’anno scorso.

A queste ultime si sono aggiunte le manifestazioni che vanno avanti ormai da anni, come quelle di Hong Kong (iniziate nel 2014) e di quelle contro gli abusi di potere in Nigeria (nate nel 2017). Dopo la schiacciante vittoria degli eletti anti-governo a fine 2019, il movimento guidato da Nathan Law ha subito una battuta d’arresto a causa delle nuove leggi sulla sicurezza nazionale del governo di Carrie Lam. In vigore da inizio luglio, la legge ha cambiato radicalmente il principio su cui Hong Kong si reggeva dal 1997, ovvero un paese, due sistemi, secondo il quale Hong Kong appartiene formalmente alla Cina pur avendo un proprio ordinamento politico e amministrativo. Uno schiaffo ai manifestanti pro-democrazia, che hanno reagito con violenza e acume, trovando nuove strade per manifestare il loro dissenso. Molti sono stati obbligati a lasciare il paese, costretti a un vero e proprio esilio politico. Nonostante l’Onu abbia dichiarato che la legge di sicurezza di Hong Kong viola le norme internazionali, il governo Lam ha continuato a fare pressioni sugli attivisti, arrivando fino all’espulsione di 4 candidati pro-democrazia dal Consiglio legislativo. Pochi giorni fa, il leader della Rivoluzione degli ombrelli Nathan Law, in fuga dal paese da quasi sei mesi, ha dichiarato di aver chiesto asilo politico al Regno Unito.

Iniziate nel 2017 su Twitter con l’hashtag #EndSars, le proteste dei nigeriani contro un corpo speciale della polizia chiamato Special Anti-Robbery Squad – che negli hanno ha lasciato dietro di sé una lunga scia di abusi di potere – sono tornate sotto i riflettori a ottobre di quest’anno in seguito alla scoperta di ulteriori abusi da parte dei poliziotti. Diverse manifestazioni di massa e 28 milioni di tweet dopo, la polizia nigeriana ha annunciato che la Sars sarebbe stata smantellata con effetto immediato. Il governo però, si è limitato a riassegnare questi agenti a nuovi posti, una decisione che ha portato a nuove proteste e alla morte di almeno sette persone. Attualmente, il consenso nei confronti del governo di Muhammadu Buhari è in calo e non è possibile escludere l’opzione che ci saranno nuove rivolte in un futuro neanche troppo lontano.

Certe rivoluzioni hanno avuto un finale felice, come quelle dei cileni, che hanno approvato una nuova costituzione. Nate in seguito all’aumento del prezzo della metropolitana di Santiago de Chile, che è diventato nel corso del tempo l’emblema dell’ingiustizia sociale nel paese, le proteste dei cileni sono sfociate in un referendum nazionale. La nuova Costituzione è stata approvata da quasi l’80% della popolazione, e quasi un cileno su due si è recato alle urne per votare. Altre, come quelle del movimento Black Lives Matter, hanno avuto un happy ending con la vittoria di Biden alle presidenziali. Da maggio a oggi però, le proteste hanno agitato varie zone del paese (Minneapolis, Kenosha, Rochester, Washington, e molte altre), provocando l’arresto di oltre 11mila persone solo a fine giugno 2020. Secondo il Washington Post, il 93% delle manifestazioni non ha causato danni a persone o cose, anche se i danni stimati per le proteste non pacifiche ammontano a 1-2 miliardi di dollari. Nonostante il risultato delle elezioni, anzi, a volte proprio per questo, il movimento ha continuato a organizzare numerose proteste, come quelle contro la possibile nomina del sindaco di Los Angeles Andrew Garcetti nell’esecutivo di Biden. Inoltre, passato il 3 novembre, lo scontento nei confronti di Biden ha fatto nascere anche altre manifestazioni, come quelle sui presunti brogli elettorali. Ci sono stati momenti di grande tensione che sembrano, mano a mano che il 20 gennaio si avvicina, appartenere sempre più al passato (o almeno, a una storia di fantasia in cui un presidente non ha davvero immaginato di organizzare un colpo di stato. E le ultime speranze degli elettori del tycoon sono state demolite persino da un fedelissimo di Trump, Rupert Murdoch, e dal suo giornale, il New York Post).

Altre manifestazioni ancora hanno unito i lavoratori di tutto il mondo, come quelle contro Amazon per il Black Friday in quindici paesi, tra i quali l’Italia. Anche durante la Giornata internazionale della donna, le attiviste di Cile, Messico, Pakistan, Kirghizistan, Francia, Filippine e Turchia sono scese in strada, sfidando, in molti casi, i governi al potere. Il governo di Erdogan, ad esempio, che ha represso le manifestazioni a Istanbul con l’uso di gas lacrimogeni, mentre le autorità del Kirghizistan hanno arrestato circa 50 persone tra attiviste per i diritti delle donne e un gruppo di contestatori mascherati che aveva attaccato il loro corteo. Anche in Polonia, l’inasprimento delle legge sull’aborto ha fatto scendere in piazza migliaia di donne che hanno animato la più grande protesta del paese dal 1989. Per la Corte costituzionale polacca, l’aborto non sarebbe ammesso neanche nei casi in cui il feto presenti gravi malformazioni o malattie fortemente debilitanti. Infine, in Bangladesh, l’aumento dei casi di violenza di genere durante la pandemia ha inizialmente provocato un’alzata di scudi da parte della popolazione, che ha continuato a manifestare durante tutto il mese di ottobre anche contro gli sviluppi del processo Charlie Hebdo in Francia.

Si sono esaurite in pochi giorni invece le contestazioni contro i vari lockdown, spuntate qua e là nel mondo intero, a varie ondate, un po’ come il virus stesso. In Argentina, in particolare, i cittadini hanno espresso il loro dissenso non solo nei confronti delle misure imposte dal governo, ma anche per la riforma della giustizia proposta dall’esecutivo di Alberto Fernández. Altre proteste hanno incendiato gli Stati Uniti e il Regno Unito, mentre in Italia ricorderemo i saccheggi a Milano, Torino, Firenze e Napoli.

Si continua a manifestare in Thailandia, Bielorussia, Bulgaria e Armenia. La Rivoluzione delle paperelle contro l’establishment thailandese ha avuto due grandi fasi: la prima a febbraio 2020, concentrata soprattutto nei campus universitari del paese, e la seconda che va da luglio a oggi, durante la quale i manifestanti hanno chiesto la dissoluzione del parlamento e la modifica della costituzione. A causa dell’impennata di casi da Covid-19, i manifestanti hanno dichiarato di voler prendere una pausa, nonostante non abbiano ancora raggiunto i loro obiettivi. In Bielorussia, invece, le proteste vanno avanti senza sosta da maggio dell’anno scorso a causa della rielezione del presidente Alexander Lukashenko, accusato di brogli e manipolazioni del voto. Grazie al loro sapiente uso dei social, i bielorussi sono riusciti a sfidare le istituzioni e a manifestare per mesi, nonostante le continue minacce del presidente, arrivato perfino a rapire una delle leader del movimento di opposizione, Maria Kolesnikova. Secondo un rapporto dell’Ohchr, dall’inizio delle proteste fino a settembre 2020 ci sono stati più di 450 casi confermati di torture e stupri da parte delle forze dell’ordine bielorusse. Anche in Bulgaria si protesta da mesi contro la corruzione del primo ministro Boyko Borisov, in carica dal 2009 e con nessuna intenzione di cedere la poltrona alle presunte organizzazioni mafiose che non lo vorrebbero al potere. In Armenia, in seguito alla cessione dei territori di Nagorno-Karabakh all’Azerbaigian, centinaia di cittadini hanno circondato il Parlamento e la coalizione chiamata Homeland Salvation Movement ha proposto la nomina l’ex primo ministro Vazgen Manukyanper a capo di un governo ad interim. Dopo settimane di legge marziale, gli armeni sono tornati in piazza lo scorso 22 dicembre.

