3,77 milioni di IO in un mese grazie al Cashback

4 January 2021 – 9:55

Il Cashback ha fatto conoscere l’applicazione IO agli italiani: oltre un terzo dei download registrato da inizio dicembre a fine anno.

The post 3,77 milioni di IO in un mese grazie al Cashback appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico