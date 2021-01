Windows 10X: la scommessa di Microsoft per il 2021

3 January 2021 – 12:00

All’esordio entro i prossimi mesi, prima sui laptop, il sistema operativo è la grande scommessa di Microsoft per questo 2021 appena iniziato.

The post Windows 10X: la scommessa di Microsoft per il 2021 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico