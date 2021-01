Con l’IA non è una sfida: sia complementare all’uomo

3 Gennaio 2021 – 13:48

Lo scienziato Amazon a capo di Alexa esprime la propria fiducia nell’IA nella misura in cui l’uomo non la considera alternativa a sé, ma complemento.

Fonte: Punto Informatico