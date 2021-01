Ticketmaster multata per il caso CrowdSurge

2 Gennaio 2021 – 13:48

Dopo anni si chiude definitivamente la questione Ticketmaster-CrowdSurge: il gigante dei biglietti online pagherà un’ammenda da 10 milioni di dollari.

Fonte: Punto Informatico