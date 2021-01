Arriva il 2021: nel podcast di Wired Play tutti i titoli che attendiamo

2 Gennaio 2021 – 9:03

Manca poco e finalmente ci potremo lasciare alle spalle questo 2020 decisamente funesto. L’attesa è così spasmodica che non possiamo far altro che lanciare uno sguardo a ciò che ci aspetta nel 2021. Così come negli ultimi mesi, anche nel prossimo anno il mondo dell’intrattenimento ci farà compagnia e ci aiuterà a superare nuovi (e si spera ultimi) momenti di solitudine o reclusione. Serie tv, film, dischi musicali ma anche videogiochi, fumetti e libri saranno i nostri immancabili compagni di viaggio anche da gennaio in poi. E proprio ai titoli più attesi del 2021 è dedicato il nuovo episodio del podcast Wired Play, l’ultimo di quest’anno ma che appunto si proietta già nel futuro.

Dal più volte rimandato ritorno al cinema di James Bond in No Time to Die alla serie tratta da Il Signore degli anelli, dal nuovo romanzo di Don DeLillo Il silenzio alla nuova fatica del fumettista Ratigher, Intanto altrove, passando per videogiochi in arrivo prossimamente come Gotham Knights a cantanti rivelazione come la giovane Arlo Parks, ecco solo alcuni dei titoli che compongono il menu di quello che possiamo aspettare con trepidazione nel 2021 e che ovviamente Wired Play tornerà a raccontarvi nel corso dell’anno.

Al microfono Andrea Gentile, Chiara Oltolini e Paolo Armelli; al montaggio Giulia Rocco.

