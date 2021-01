10 imprenditrici da tenere d’occhio nel 2021

2 Gennaio 2021 – 9:04

Le lavoratrici sono state colpite in modo diretto dall’enorme shock economico legato alla pandemia. La velocità e la gravità con cui si è diffusa nel mondo ha fatto precipitare l‘economia globale in un improvviso stato di recessione. E le donne hanno pagato un prezzo maggiore rispetto agli uomini, dal punto di vista lavorativo. In molte parti del mondo non hanno accesso ai servizi di base, compiono lavori saltuari e spesso in nero. Sempre S&P Global evidenzia che perdono l’impiego anche a causa del maggior numero di occupate nei settori della vendita al dettaglio e dei servizi, tra i più colpiti dalle restrizioni collegate all’emergenza coronavirus.

Ma il sommerso racconta una situazione ancora più drammatica. Secondo Un Women, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di empowerment femminile, il Covid-19 quest’anno potrebbe annullare 25 anni di risultati ottenuti sulla via dell’uguaglianza di genere. Stanno aumentando le ore che le donne trascorrono a casa impiegate in faccende domestiche e cura dei figli, anche a causa della perdita del lavoro. E così se fino all’anno scorso tre quarti dei 16 miliardi di ore di lavoro non retribuito venivano svolti dalle donne — per un totale di 3 ore in più per ogni ora spesa da un uomo – ora la cifra potrebbe essere raddoppiata.

Di contro, Wired ha voluto riunire nella gallery qui sopra le storie di dieci donne, provenienti da tutto il mondo, che nel 2020 sono riuscite ad andare controcorrente e le cui imprese sono da tenere d’occhio nel nuovo anno. Lavorano negli ambiti più disparati, si sono inventate impieghi innovativi per uscire da situazioni di precarietà economica e a loro volta stanno aiutando altre donne ad affrancarsi. Hanno intrapreso percorsi nel mondo del digitale e della tecnologia, spesso a servizio della sostenibilità, ma anche nell’ecommerce di gioielli, negli esami fai-da-te e nei giochi per bambini.

