Le serie tv da guardare a gennaio

1 Gennaio 2021 – 9:03

Lasciatoci alle spalle il 2020, anche il 2021 promette di essere ricco di nuove serie in un panorama televisivo sempre più affollato e con nuove piattaforme di streaming, come Discovery+, che si affacciano sul mercato. A gennaio vedremo tanti ritorni, come le nuove stagioni di Cobra Kai, Snowpiercer, American Gods e A Discovery of Witches, ma anche novità assolute come la miniserie con Nicole Kidman The Undoing, The Stand tratta da Stephen King, il nuovo Lupin ma soprattutto l’inizio della fase 4 del Marvel Cinematic Universe con WandaVision.

Con la situazione della pandemia ancora incerta e le sale cinematografiche chiuse non si ancora per quanto, lo streaming diventa una risorsa fondamentale anche per i film. Il 6 gennaio per esempio su Disney+ arriva Onward della Pixar. Amazon Prime Video ospita invece il documentario su Greta Thunberg I Am Greta (dal 3 gennaio) e l’esordio alla regia di Regina King, One Night in Miami (dall’8). Su Sky e Now Tv arrivano nuovi episodi de I delitti del Barlume (l’11 e il 18 gennaio), mentre il 24 Sky Atlantic ospita secondo episodio speciale di Euphoria dedicato a Jules. Il 29 gennaio su Apple Tv+ debutta il film Palmer con Justin Timberlake mentre su Netflix avremo il documentario di Martin Scorsese Pretend It’s a City (l’8) e l’acclamato Pieces of a Woman (il 9).

Ma ecco, tornando alle serie, il calendario di tutti gli appuntamenti imperdibili per gennaio 2021.

Cobra Kai – terza stagione dal 1° gennaio su Netflix



Ritorna la brillante e avvincente serie che ha rilanciato le storie di Karate Kid. La rivalità tra i vecchi nemici Johnny e Daniel ha portato a terribili conseguenze, compresi violentissimi scontri fra i loro allievi. Ora per i due è il momento di unire le forze, riscoprendo anche altre presenze dal loro passato.

The Stand – prima stagione dal 3 gennaio su Starzplay



Arriva anche in Italia la miniserie evento The Stand, tratta dal bestseller di Stephen King L’ombra dello scorpione. In un mondo decimato da una terribile influenza, i pochi superstiti devono confrontarsi con una minaccia ancora più grande e malvagia. Nel cast Whoopi Goldberg, James Marsden, Alexander Skarsgård, Amber Head ed Ezra Miller.

Elettra e il resto scompare – docuserie dal 6 gennaio su Discovery+



Fa il suo debutto il 6 gennaio anche in Italia il nuovo servizio streaming dei canali del gruppo Discovery (Real Time, Discovery Channel, Eurosport, Animal Planet ecc.). Il catalogo si concentrerà su documentari, docuserie e programmi factual e unscripted: fra loro anche grandi successi come Matrimonio a prima vista, Love Island, Naked Attraction e Ti spedisco in convento. Fra le produzioni italiane di punta anche Elettra e il resto scompare, docuserie che ripercorre l’anno pieno di sorprese della star Elettra Lamborghini.

The Undoing – miniserie dall’8 gennaio su Sky Atlantic e Now Tv



Nicole Kidman e Hugh Grant sono i protagonisti della miniserie Hbo diretta da Susanne Bier e scritta da David E. Kelley, già dietro il successo di Big Little Lies: la terapista Grace Fraser e il chirurgo Jonathan vedranno il loro matrimonio e la loro vita apparentemente perfetta sgretolarsi in seguito a un efferato omicidio.

Lupin – prima stagione dall’8 gennaio su Netflix



Il celebre attore Omar Sy è il nuovo volto del ladro gentiluomo Arsene Lupin nella nuova produzione originale francese di Netflix. Inserviente al Louvre, Lupin cercherà di mettere a punto un grande colpo anche per vendicarsi dell’ingiustizia subita dal padre.

Dickinson – seconda stagione dall’8 gennaio su Apple Tv+



Seconda stagione per l’originale serie Apple Tv+ Dickinson, che riscrive in modo decisamente peculiare la storia della poetessa Emily Dickinson, qui interpretata da Hailee Steinfeld. La giovane Emily scrive poesie per far ordine nei suoi esuberanti sentimenti nonostante la famiglia la ostacoli e quando i suoi componimenti iniziano a venir pubblicati deve anche affrontare un nuovo imprevisto, la fama.

Marvel Studios: Legends – docuserie dall’8 gennaio su Disney+



Marvel Studios: Legends è la docuserie perfetta per chi vuole ripassare le vicende dei personaggi più celebri dei fumetti della Casa delle meraviglie, soprattutto quelli che saranno oggetto delle nuove produzioni seriali in esclusiva su Disney+. Si parte dunque ovviamente da Wanda Maximoff e Visione.

Brooklyn Nine-Nine – sesta stagione dal 10 gennaio su Netflix



Arrivano finalmente in Italia gli episodi della sesta stagione della serie che fonde comicità e storie poliziesche, Brooklyn Nine-Nine. Dopo che il network americano Fox l’aveva cancellata, la produzione è stata salvata da Nbc, che continua a mandare in onda gli episodi su un pittoresco distretto di polizia newyorkese.

American Gods – terza stagione dall’11 gennaio su Amazon Prime Video



Dopo più di un anno d’attesa torna American Gods, la serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman e che vede al centro la lotta fra nuovi e vecchi dei: l’ex galeotto Shadow Moon (Ricky Whittle) fugge dalla sua nuova identità ma soprattutto dall’ingombrante figura di Mr Wednesday (Ian McShane) mentre il conflitto fra le divinità si fa sempre più inevitabile.

The Good Doctor – terza stagione dal 13 gennaio su Fox (Sky)



Nella terza stagione ritroviamo Shaun (Freddie Highmore) ancora alle prese con i casi in arrivo al San Jose St. Bonaventure Hospital, ma anche pronto a sperimentare qualcosa di nuovo anche in campo affettivo.

Wandavision – miniserie dal 15 gennaio su Disney+



L’attesissima produzione Marvel Wandavision, che vede protagonista la coppia formata da Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), apre la quarta fase inedita per il Marvel Cinematic Universe. I due sono al centro di una specie di classica sitcom anni Cinquanta, ma poi navigheranno altre epoche e soprattutto saranno messi di fronte a un inquietante e incomprensibile mistero.

Servant – seconda stagione dal 15 gennaio su Apple Tv+



Torna con una seconda stagione l’inquietante creazione di M. Night Shyamalan, il regista dietro a cult come Il sesto senso e Signs. Nei nuovi episodi continuiamo ad esplorare il mistero di Leanne Grayson, la ragazza che una giovane coppia aveva assunto per badare a Jericho, una bambola che loro trattano come fosse loro figlio. Una serie di intricati misteri si dipana avvolgendoli senza scampo.

Disincanto – terza parte dal 15 gennaio su Netflix



Dal creatore dei Simpson, Matt Groening, ecco la terza parte della nuova serie animata che ci porta in un mondo medievale magico e stralunato. La principessa Bean, aiutata dai fidi Elfo e Lucy, deve fare i conti con la scoperta di chi è la sua vera madre ma al contempo deve anche proteggersi dalle cospirazioni che animano il suo stesso castello.

A Discovery of Witches – seconda stagione dal 16 gennaio su Sky Atlantic e Now Tv



Arriva la seconda stagione dell’intrigante produzione originale inglese di Sky che adatta i romanzi della Trilogia delle anime di Deborah Harkness. Nei nuovi episodi, Matthew (Matthew Goode) e Diana (Teresa Palmer) si nascondono nella Londra elisabettiana, mentre cercano una potente strega che possa aiutare la giovane Bishop a controllare i suoi poteri e a ritrovare il Libro della Vita.

Fate: The Winx Saga – prima stagione dal 22 gennaio su Netflix



Dall’acclamata serie animata italiana divenuta celebre in tutto il mondo arriva l’adattamento live-action targato Netflix Fate: The Winx Saga. Protagoniste sono cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri magici, districandosi tra amori, rivalità e mostri che le minacciano.

Losing Alice – prima stagione dal 22 gennaio su Apple Tv+



Arriva su Apple Tv+ la serie israeliana Losing Alice, un thriller neo-noir ispirata al racconto di Faust, in cui l’ambiziosa regista Alice diventa ossessionata da una promettente e seducente giovane sceneggiatrice, Sophie, arrivando al punto di rinunciare a qualsiasi scrupolo morale pur di ottenere per lei fama e successo.

Star Trek: Lower Decks – prima stagione dal 22 gennaio su Amazon Prime Video



Creata da Mike McMahan (Rick e Morty, Solar Opposites), la nuova serie animata in dieci episodi Star Trek: Lower Decks si svolge nel 2380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della flotta stellare, la U.S.S. Cerritos. Un modo stravagante e ironico di esplorare gli aspetti meno conosciuti di una delle saghe fantascientifiche più amate.

Prodigal Son – seconda stagione dal 25 gennaio su Premium Crime (Sky)



A pochi giorni dalla messa in onda americana, Premium Crime propone gli episodi della seconda stagione di Prodigal Son, che vede ancora una volta protagonista Malcolm Bright, giovane psicologo criminale che deve gran parte del suo talento al padre Martin Whitly, noto serial killer. I due saranno nuovamente costretti a collaborare per risolvere intricatissimi casi.

Snowpiercer – seconda stagione dal 26 gennaio su Netflix



Si ritorna sul treno Snowpiercer, che ospita e protegge i superstiti dell’umanità da una terribile era glaciale. Dopo che una rivoluzione guidata da Andre Layton (Daveed Diggs) ha messo in subbuglio l’ordine sociale del treno, alla fine della prima stagione avevamo scoperto che Mr Wilford (Sean Bean), il creatore del treno, è vivo a bordo di una seconda locomotiva e pronto a impossessarsi nuovamente dello Snowpiercer. I vari protagonisti dovranno scegliere da che parte stare.

Yellowstone – terza stagione dal 29 gennaio su Sky Atlantic e Now Tv



Torna Yellowstone, la serie neo-western che vede come protagonista Kevin Costner e negli Stati Uniti si piazza costantemente fra i programmi tv più visti. I nuovi episodi vedono John Dutton e la sua famiglia ancora alle prese con la messa in sicurezza del loro ranch, mentre dovranno anche cercare di recuperate il piccolo Tate, rapito alla fine della seconda stagione.

