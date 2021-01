I migliori Hard Disk esterni e interni per la PS4: guida all’acquisto

1 Gennaio 2021 – 20:28

Se credete che l'hard disk della vostra PS4 sia poco capiente potete pensare di espanderlo con una memoria esterna o interna supplementare. Grazie all'aggiornamento software 4.50 è infatti possibile aggiungere un hard disk esterno in modo da poter scaricare nuovi giochi senza cancellare quelli già presenti sul sistema. In questo articolo vedremo come scegliere un drive valido per la PS4 tenendo conto della capienza, della tipologia e della marca.



Fonte: Fanpage Tech