Uno youtuber ha riprodotto la pistola di Batman

31 December 2020 – 11:06

(Foto: Youtube)La pistola lancia rampino è uno degli strumenti più diffusi nel mondo dei supereroi come Batman, ma anche in tantissimi videogame come i vari Assassin’s Creed oppure Just Cause. Di solito è direttamente agganciata all’avambraccio per sparare l’uncino e farsi sollevare superando muri e ostacoli in modo molto agile. Chi da bambino (e anche da adulto) non ha sognato di possederne una?

Lo youtuber Built Irl non si è limitato a sognare, ma si è messo d’impegno per realizzarne una versione che fosse la più compatta e indossabile possibile. Dopo circa un anno di lavoro ha presentato alla propria platea la sua personale versione della cosiddetta hook grappling gun in grado di lanciare a grandissima potenza l’arpione e trainare il peso del novello Batman senza problemi.

Rispetto ad altre versioni uscite negli anni – come per esempio quella apparsa in MythBusters – la pistola lancia rampino di Built Irl non necessita di batterie esterne, può anche portare verso il suolo l’utente e soprattutto non si basa su un sistema semplicemente a corda, combina una serie di soluzioni più raffinate.



Il meccanismo di lancio dell’arpione è davvero prestante visto che si poggia su un motore da ben 10000 watt alimentato da Co2 attraverso cartucce. Può inoltre controllare il movimento verso l’alto o verso il basso grazie a una levetta a portata di pollice, mentre il dispositivo si aggancia all’avambraccio tramite cinghie.

Come si può notare nel video pubblicato sul canale YouTube, già dai primi test il risultato è sorprendentemente positivo sia per la precisione del lancio sia per il sollevamento e il ritorno a terra. Tuttavia, essendo il peso sostenuto soltanto da quattro dita della mano può causare rapido indolenzimento e per questo motivo Built Irl ha sfruttato un aggancio collegato a un’imbracatura alla vita.

Built Irl significa “Costruito nella vita reale” e la prossima creazione sarà altrettanto interessante: un sistema che riprende il lancio della tela di ragno di Spiderman.

Fonte: Wired