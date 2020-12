SSD, offerta di fine anno su quella Samsung da 1 TB

31 Dicembre 2020 – 16:48

Ultima offerta dell’anno: la SSD da 1 TB della serie Samsung 860 QVO con capacità pari a 1 TB è proposta oggi su Amazon con uno sconto del 31%.

The post SSD, offerta di fine anno su quella Samsung da 1 TB appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico