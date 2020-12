Snai down, oggi è impossibile autenticarsi: “Parametri in ingresso errati”

31 Dicembre 2020 – 11:28

Il portale della società italiana sta risultando ancora inutilizzabile dopo i disservizi che l’hanno coinvolto per più di un giorno intero nel corso dell’ultimo weekend. Questa volta in realtà il sito del gruppo si può visitare: a risultare impossibili sono le operazioni di autenticazione, che stando alle segnalazioni degli utenti restituiscono come risultato un messaggio che recita “Parametri in ingresso errati”.

Fonte: Fanpage Tech