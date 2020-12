Perché il Giappone sta sviluppando satelliti di legno

31 December 2020 – 15:49

I ricercatori dell’università di Kyoto stanno collaborando con un’azienda giapponese dedita alla raccolta e alla lavorazione del legname per lo sviluppo di satelliti che, alla fine del loro ciclo di vita, possano disintegrarsi lanciandosi in un rientro in atmosfera che li carbonizzerebbe quasi del tutto.

Fonte: Fanpage Tech