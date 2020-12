PagoPA: cashback, molto più di quel che sembra

31 Dicembre 2020 – 10:48

Giuseppe Virgone, CEO di PagoPA SpA, ha pubblicato un post molto interessanti sui primi giorni dell’app IO e sulle prospettive future del cashback.

The post PagoPA: cashback, molto più di quel che sembra appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico