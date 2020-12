LimaTek Diskmaster: il primo Shrek su un floppy

31 December 2020 – 12:00

Una scheda Raspberry Pi e un lettore di floppy disk per dar vita a un’esperienza multimediale dal sapore vintage: ecco LimaTek Diskmaster.

The post LimaTek Diskmaster: il primo Shrek su un floppy appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico