“Il Trono di spade” in 8 giorni: arriva la maratona su Sky

31 December 2020 – 11:01

Nell’anno del decimo anniversario dall’avvio della serie – nell’aprile 2011 in America e a novembre in Italia – Sky Atlantic lancia, dal 1° all’8 gennaio (sul canale 111) e in streaming su Now Tv, un pop up channel dedicato al Trono di spade.

Otto giorni di maratona per rivedere i 73 episodi delle 8 stagioni, più molti contenuti extra. Partenza alle 6 del mattino del primo giorno del nuovo anno con una serie di contenuti speciali sulla prima stagione e, poi, via col primo episodio stagione 1 alle 13.25. Quindi, in serata, avanti con le repliche – sempre della prima stagione – fino alle 12.30 del giorno dopo, per partire con la seconda il 2 gennaio alle 13.30, e così via nei giorni successivi.

https://www.youtube.com/watch?v=ZVBPCGnxaOs&feature=emb_title

Tra i contenuti speciali più divertenti quelle dei Diti: video da 5 minuti ciascuno che utilizzano l’animazione per riepilogare le stagioni, garantendo contenuti spoiler free al 99 per cento, più un riassuntone finale dell’intera serie. “Li abbiamo realizzati in collaborazione con Tiwi, un gruppo di animatori di Reggio Emilia, con i quali abbiamo lavorato anche ad altri progetti per esempio per Sky Arte”, racconta il direttore di Sky Atlantic, Antonio Visca.

È, invece, un lavoro di montaggio l’altro contenuto speciale, Il Trono di spade per Dummies, che promette di riassumere tutta la saga in 6 minuti e «a prova di scemo». Ovvero, per chi fosse del tutto a digiuno (ma c’è ancora qualcuno che davvero non hai mai visto Il Trono di spade?) ma anche per chi avesse perso il filo della storia, ipotesi più che plausibile per tutti quelli che non sono super fan della serie.

Parecchi anche gli approfondimenti delle singole stagioni in onda ogni giorno. Contenuti non inediti ma riaggiornati dopo la fine del Trono di spade lo scorso 19 maggio, con la messa in onda del famigerato epilogo che ha scontentato la gran parte del pubblico. Tra questi, la serie in due puntate da 30 minuti ciascuna, di Il cast non dimentica, con le interviste agli attori e ad alcuni dei tantissimi professionisti che hanno lavorato dietro le quinte (contenuti, questi, realizzati dal canale madre Hbo) e che raccontano la loro esperienza sui vari set.

https://www.youtube.com/watch?v=vioOIXrOAa0&feature=emb_title

Ma non mancano i contenuti prodotti direttamente da Sky. Per esempio altre interviste sempre al cast, filmate in occasione dei junket europei, per lo più a Londra, e uno speciale sui mestieri del Trono di spade, con interventi di “costumisti, truccatori e altri che hanno lavorato dietro le quinte”, dice Visca. Infine, La parola ai fan, un montaggio di filmati “che, negli anni, Sky ha prodotto in varie occasioni, dal Lucca Comics agli eventi legati al lancio delle diverse stagioni come quello organizzato a Castello Sforzesco a Milano e un paio nel borgo medievale di Torino”.

Le celebrazioni, promette Visca, continueranno con altri speciali nel corso del 2021. Anche perché la serie spin-off, House of Dragon, che sarebbe dovuta arrivare quest’anno, verrà, invece, girata nel corso del 2021 e, pertanto, non sarà pronta per la messa in onda prima del 2022.

Finora Hbo ha lasciato filtrare pochissime informazioni. Si conoscono i nomi di 4 degli attori protagonisti (tra cui Olivia Cooke) e si sa che House of Dragon sarà un prequel basato su Fuoco e sangue, l’ultimo romanzo scritto da George R.R. Martin e pubblicato nel 2018 in cui si parla della dinastia dei Targaryen, tre secoli prima delle vicende del Trono di spade.



