Il musical di Ratatouille nato su TikTok debutta a Broadway

31 Dicembre 2020 – 12:13

Locandina del musical di Ratatouille (fonte: Twitter)Ratatouille: the TikTok Musical sbarca a Broadway portando sul palcoscenico lo show nato dalla collaborazione a distanza dei creator della piattaforma di ByteDance e ispirato al film della Pixar del 2007, che ha per protagonista un topolino capace di cucinare piatti degni di un grande chef. Tramite TikTok influencer e utenti hanno dato vita prima ad alcune canzoni, poi a vere e proprie scenografie in miniatura creando infine un musical completo e un fenomeno virale, che ora riceve la consacrazione con una trasposizione a Broadway.

I’m joining the cast of Ratatouille: The TikTok Musical as REMY 🤩🐭 to support @TheActorsFund on January 1st! Follow @Ratatousical and visit https://t.co/PC7cTViLsf to learn more!#RatatouilleMusical pic.twitter.com/1RRasI0M7N — Tituss Burgess (@Instatituss) December 28, 2020

Dal 1° di gennaio lo spettacolo verrà trasmesso in streaming e vedrà nomi del calibro di Adam Lambert, Wayne Brady, Kevin Chamberlin, Mary Testa e Priscilla Lopez. A Tituss Burgess il ruolo del piccolo chef Remy.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono acquistabili sul sito ratatousical.com e il ricavato verrà interamente devoluto a sostegno dell’Actor Fund, un fondo di sostegno per i lavoratori del mondo dello spettacolo colpiti dalle conseguenze della pandemia.

Il musical è nato quasi per scherzo tra i creator di TikTok che, duetto dopo duetto, hanno composto le canzoni del musical, le coreografie, l’adattamento della sceneggiatura e le scenografie. Il progetto è stato tanto acclamato in rete da arrivare alle orecchie di Patton Oswalt, l’attore comico che nella versione originale doppia il topolino Remy, e successivamente ha coinvolto i grandi attori di Broadway, che hanno deciso di mettere in scena lo spettacolo.

TodayTix, che si occupa della vendita dei biglietti e che trasmetterà in streaming lo spettacolo, ha fatto sapere tramite un tweet che i creator che hanno collaborato per dar vita a questo musical verranno ricompensati. Sebbene non sia stata direttamente coinvolta nel progetto, Disney sembra aver dato la sua benedizione al musical. La prima si terrà alle ore 19 del primo gennaio, secondo il fuso della costa orientale degli Stati Uniti (in Italia sarà da poco passata la 1 del 2 gennaio). Lo spettacolo sarà poi disponibile on demand per le successive 72 ore.

