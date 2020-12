Gli incentivi e i bonus per il digitale nella legge di bilancio 2021

31 December 2020 – 12:14

Lavoro al computer (Pixabay)Ha ottenuto il via libera anche dal Senato la legge di bilancio 2021. Nella manovra da 40 miliardi di euro, comprensivi anche dei fondi europei, ci sono nuovi aiuti per sostenere il processo di digitalizzazione del paese passando soprattutto dal finanziamento di incentivi e bonus dedicati alle famiglie.

Kit digitalizzazione

In particolare, nel testo definitivo è stato confermato il kit digitalizzazione, ovvero il bonus destinato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro per ricevere in comodato d’uso gratuito per un anno uno smartphone con connessione dati per la navigazione internet e un abbonamento a due quotidiani.

Per beneficiare di questo bonus sarà necessario avere lo Spid, e sul cellulare verrà preinstallata la app Io per i pagamenti alla pubblica amministrazione e necessaria anche per il cashback. Ulteriori criteri di accesso a questo bonus saranno poi specificati con i decreti attuativi entro 60 giorni dall’approvazione definitiva della manovra, ma al momento per questa misura sono stati stanziati circa 20 milioni di euro.

Bonus tv

Sempre sul fronte degli incentivi per le famiglie, viene rifinanziato con 100 milioni di euro in più nel 2021 il Bonus tv da 50 euro destinato all’acquisto di tv o decoder compatibili con i nuovi standard di trasmissione del nuovo digitale terrestre Dvtb2.

Scuola

Per quanto riguarda la digitalizzazione della scuola, il governo ha stanziato un fondo da 40 milioni di euro destinato ad accelerare e potenziare il processo di innovazione delle tecnologie in uso presso gli istituti scolastici del paese. Inoltre, quegli stessi fondi serviranno anche a coprire le spese per interventi delle equipe di formazione digitale dei docenti.

Sono poi previsti anche 20 milioni di euro per la fornitura di dispositivi digitali connessi in comodato d’uso gratuito per un anno e destinati alla didattica online per gli studenti meno abbienti.

Riviste

Per le famiglie con Isee inferiore ai 20mila euro che beneficiano del bonus internet e pc, inoltre, è previsto anche un contributo aggiuntivo di 100 euro da utilizzare come sconto sul prezzo di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale. Per questa misura l’esecutivo ha stanziato 25 milioni di euro per il biennio 2021- 2022.

Musei

Infine nella manovra economica viene incrementato con un milione di euro il fondo di funzionamento dei piccoli musei destinato alla digitalizzazione del patrimonio museale e alla creazione di podcast e visite virtuali da utilizzare anche per l’e-learning.

