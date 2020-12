È l’ultimo giorno di Adobe Flash: cosa succederà da domani?

31 December 2020 – 15:15

(foto: Adobe)Con l’anno nuovo terminerà anche la lunga epoca di una delle tecnologie diventate prima più diffuse e poi più criticate, Adobe Flash. Il 31 dicembre 2020 è l’ultimo giorno di supporto per il software nato a metà degli anni ’90 per facilitare le animazioni grafiche sul web come giochi e anche streaming di contenuti. Che cosa succederà da domani, 1 gennaio 2021?

Il messaggio che si può osservare qui sopra è una finestra di avviso che gli utenti con Windows 10 stanno ricevendo ormai da qualche giorno e che invita a disinstallare Adobe Flash. Il percorso da seguire è Impostazioni > App > Adobe Player > Disinstalla. Si può anche scegliere di essere avvisti nuovamente più tardi, ma rimane un passo obbligato e inevitabile.

Se ci si dimentica o si continua a procrastinare, il prossimo 12 gennaio 2021 Adobe stessa provvederà a bloccare i contenuti Flash dando definitivamente la parola fine alla storia come già annunciato nel 2017. Cosa succede se non si disinstalla Adobe Flash dal proprio computer? Nessun problema: diventerà semplicemente un software inutile, una zavorra. In fin dei conti, però, non cambierà niente perché è una funzionalità ampiamente bloccata dai vari browser e buona parte del web è già passata oltre da anni.

Perché Adobe Flash è stato portato lentamente ma inesorabilmente alla sua fine? Apple era stata la prima a puntare il dito verso problemi di sicurezza (tra il rischio malware e difficile protezione della privacy) e instabilità, oltre che su un consumo hardware non adeguato, vista la sua natura esterna rispetto al browser. I vari html5 e webgl hanno risolto questi problemi con soluzioni più moderne e flessibili che hanno preso in breve tempo il sopravvento.

Per i nostalgici – soprattutto dei giochini in Flash più famosi – c’è però una soluzione: l’immenso portale Internet Archive ha infatti reso onore al proprio nome assicurando un grande numero di contenuti che rimarranno liberamente utilizzabili tramite un apposito emulatore open-source.

