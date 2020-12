Come giocare a tombola con Alexa

31 December 2020 – 11:15

(Foto: Pixabay)Tra le skill di Alexa più popolari degli ultimi giorni c’è quella chiamata Tombola che trasforma l’assistente di Amazon in una perfetta spalla per divertirsi con il tradizionale gioco delle feste natalizie. Sarà infatti possibile far parlare Alexa in napoletano estraendo i numeri seguendo la smorfia classica oppure, portando un po’ di leggerezza in questo momento difficile, con la versione “asintomatica”.

La creazione dello sviluppatore partenopeo Pierpaolo Sepe era stata lanciata originariamente due anni fa – entrando tra le tre top skill di dicembre 2018 – e si è migliorata continuando a dedicarsi a una delle grandi passioni delle famiglie italiane a Natale e Capodanno, la Tombola. Si può attivare gratuitamente, mentre la smorfia in napoletano è un contenuto premium a pagamento.

Come funziona? Basta chiedere ad Alexa: “Comincia una nuova partita” e si è subito pronti a segnare i numeri estratti. Inoltre, si potrà interagire con Alexa chiedendo informazioni come quella di ripetere l’ultimo numero, controllare la validità di ambo, terno, quaterna e così via. Se si ha a disposizione un dispositivo Amazon come Echo Spot, Echo Show o Firestick si potrà visualizzare a schermo il tabellone aggiornato in automatico. Si potrà impostare un intervallo di cinque secondi tra un numero e un altro e mettere in pausa in ogni momento, con i comandi vocali.

Con il contenuto a pagamento della lingua napoletana si darà un tocco di tradizione all’estrazione con la lettura personalizzata dei numeri e i loro significati associati. La grande novità è anche quella della versione detta “asintomatica”, realizzata in collaborazione con la pagina Facebook Ass & Mazz, che esorcizza l’atmosfera pesante dei tempi del Covid-19 per esempio cambiando “La paura” del numero 90 a “Il positivo”.

Ecco la pagina ufficiale della skill Tombola per Alexa.



The post Come giocare a tombola con Alexa appeared first on Wired.

Fonte: Wired