Charli e Dixie D’Amelio sono andate in vacanza alle Bahamas in piena pandemia: l’ira dei fan

31 December 2020 – 16:44

Le due ragazze celebri su TikTok sono finite al centro delle critiche per essersi spostate dalla loro residenza per andare in vacanza con altri influencer. L'intero gruppo risiede infatti in California, una zona pesantemente colpita dalla pandemia di coronavirus dove gli spostamenti sono sconsigliati e le strutture ospedaliere in affanno.



Fonte: Fanpage Tech