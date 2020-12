Windows 10 20H2 presente solo sul 13,6% dei PC

30 December 2020 – 10:45

La più recente versione di Windows 10 è installata su poco più di un computer su dieci: non esattamente ciò che si direbbe un rollout veloce.

The post Windows 10 20H2 presente solo sul 13,6% dei PC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico