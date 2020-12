Per capodanno è tornata la truffa del codice di WhatsApp: come non rimanere chiusi fuori dal profilo

30 December 2020 – 15:40

Una serie di segnalazioni nel bresciano parla di centinaia di smartphone colpiti da un singolo attacco, e i racconti delle vittime fanno pensare a un raggiro che in realtà circola sulla piattaforma di messaggistica già da mesi. Fortunatamente difendersi da questo tipo di attacchi è decisamente semplice.Continua a leggere



Una

Continua a leggere Una serie di segnalazioni nel bresciano parla di centinaia di smartphone colpiti da un singolo attacco, e i racconti delle vittime fanno pensare a un raggiro che in realtà circola sulla piattaforma di messaggistica già da mesi. Fortunatamente difendersi da questo tipo di attacchi è decisamente semplice.

Fonte: Fanpage Tech