Logan Paul è finito in tribunale per il video della foresta dei suicidi del 2017: cosa rischia

30 December 2020 – 10:26

L'influencer è stato denunciato da una casa di produzione video che lo accusa di esserle costato milioni di dollari. Un film in produzione presso l'azienda e che avrebbe dovuto vederlo come protagonista è andato in fumo dopo la pubblicazione del video che ormai tre anni fa ha scatenato polemiche e critiche.

Fonte: Fanpage Tech