L’incredibile video dei robot di Boston Dynamics che ballano musica soul

30 Dicembre 2020 – 14:28

I robot di Boston Dynamics si sono resi famosi negli ultimi anni per le loro straordinarie doti di equilibrio e coordinazione nei movimenti, ma in quest’ultima clip pubblicata dall’azienda si sono superati. Tre modelli di automa si sono esibiti in un ballo sfrenato per augurare un buon 2021 agli spettatori.

Fonte: Fanpage Tech