Windows 10: un messaggio chiede di eliminare Flash

29 December 2020 – 12:35

Ultimi giorni di attività per Flash Player: gli utenti di Windows 10 stanno vedendo comparire un messaggio che li spinge alla disinstallazione.

Fonte: Punto Informatico