Nel futuro di Wonder Woman un terzo film e uno spin-off

29 December 2020 – 12:16

Wonder Woman 1984, secondo capitolo nella saga cinematografica della supereroina Diana Spencer, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti il giorno di Natale e successivamente anche in altri paesi del mondo. Nonostante sopratutto negli Stati Uniti l’uscita sia stata poco convenzionale (in contemporanea in appena 2.100 sale, il 35% del totale, e sulla piattaforma streaming Hbo Max), la pellicola è riuscita a mettere insieme 85 milioni di dollari al botteghino, un traguardo non epocale ma davvero notevole in tempi di pandemia globale (da noi il film debutterà, se nel frattempo riapriranno le sale, il 28 gennaio 2021). Non stupisce dunque che Warner Bros abbia deciso di ufficializzare i lavori per un terzo film della saga e non è la sola novità in vista.

Innanzitutto sono stati confermati e velocizzati i lavori per un Wonder Woman 3, appunto, che vedrà rinconfermata sia la sua protagonista Gal Gadot sia Patty Jenkins, regista e sceneggiatrice che è stata la vera creatrice di questo franchise. Jenkins aveva nelle scorse settimane espresso malumori per la decisione di Warner di mandare il film subito anche in streaming e pare che la decisione di tornare al timone sia stata presa dopo aver ottenuto che il terzo titolo (che dovrebbe essere ambientato ai giorni nostri e concludere la trilogia sull’eroina) in ogni caso debutterà al cinema. La regista in futuro sarà impegnata col film di Star Wars Rogue Squadron per Disney, in uscita nel 2023, quindi è probabile che dovremo attendere parecchio prima di tornare su queste vicende. Ma potremo nel frattempo ingannare l’attesa.

Pare che, nel nuovo accordo con Warner, Jenkins abbia ribadito il suo interesse per la realizzazione di The Amazons, un film completamente dedicato alle vicende delle mitiche guerriere dell’isola di Themyscira da cui proviene anche Diana. Questo spin-off farebbe da traino per le vicende del terzo film e sarebbe perfetto, destinato probabilmente all’uscita su Hbo Max, per suscitare curiosità in vista del capitolo conclusivo.

Del resto solo ieri Warner Bros ha confermato l’intenzione a partire dal 2022 di far uscire ben quattro film legati ai fumetti Dc Comics all’anno, due da mandare nelle sale e due in streaming. Un progetto ambizioso che però si deve anche scontrare con la realtà: perché Wonder Woman 1984 è stato sì in proporzione un successo al botteghino ma ha anche ricevuto parecchie critiche per la sua trama incerta e la sua realizzazione grossolana in alcune scene d’azione. La speranza è ora che il team Jenkins-Gadot riesca a risollevare in tutto e per tutto il destino di una delle supereroine più amate del cinema e dei fumetti.

