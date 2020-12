La Cina a Jack Ma: Ant Group torni alle origini

29 Dicembre 2020 – 16:48

Ant Group torni a concentrarsi sulla gestione del proprio servizio dedicato ai pagamenti: questa l’imposizione delle autorità cinesi a Jack Ma.

Fonte: Punto Informatico