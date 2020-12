Il (vero) avvelenamento che minaccia la nuova serie dei creatori di Game of Thrones

29 December 2020 – 11:32

Era certo che la nuova produzione seriale affidata agli showrunner di Game of Thrones avrebbe fatto notizia, ma nessuno si aspettava che l’avrebbe fatto per via di un avvelenamento. Un avvelenamento non come quelli di Westeros, ma questa volta molto reale. Che cosa è successo? David Benioff e D.B. Weiss, i due sceneggiatori che avevano adattato per Hbo le avventure epiche di Westeros, stanno lavorando a un altro adattamento, questa volta del romanzo fantascientifico Il problema dei tre corpi del cinese Liu Cixin. La serie è destinata a Netflix, che la sta co-producendo assieme alla società cinese Yoozoo Group. E proprio da questa azienda cinese arriva in queste ultime ore una macabra notizia di cronaca che ha dello sconvolgente.

L’amministratore della Yoozoo, Lin Qi, che doveva fungere anche da produttore della serie, è stato ricoverato lo scorso 16 dicembre ed è poi morto il giorno di Natale in seguito a un avvelenamento. A quanto pare la polizia di Shangai, dove è avvenuto il decesso, avrebbe già fermato un sospettato, un uomo di cui è stato rivelato solo il cognome, Xu, sospettato proprio di aver avvelenato Lin Qi. Il sospettato, un 39enne coetaneo della vittima, sarebbe un alto dirigente della divisione televisione e cinema della Yoozoo e si sarebbe scontrato con l’amministratore della società per via di una questione di promozioni e scatti d’anzianità. Da qui la malsana idea di avvelenare una tazza di tè servita poi allo sfortunato Lin.

Le criticità legate a Il problema dei tre corpi sembrano insomma non dover finire mai. La Yoozoo aveva acquisito i diritti della saga già nel 2015 ma un primo tentativo di trarne un film naufragò per via di problemi sul set e di scontri fra i manager responsabili della pellicola, oltre a un incendio che aveva devastato il reparto effetti speciali. Tentativi successivi si sono rivelati altrettanto fallimentari tanto che quest’anno ci si è decisi di rivolgersi alla potenza e alla sicurezza produttiva di Netflix. Ma anche qui i problemi non sono mancati, con i repubblicani che negli Stati Uniti hanno tentato di boicottare Netflix per la sua decisione di collaborare con le autorità cinesi e in particolare con lo scrittore Lin Cixin, che in passato aveva rilasciato dichiarazioni in favore della repressione governativa sulla minoranza degli Uiguri. Se a ciò si sommano le polemiche che si portano dietro Benioff e Weiss (le critiche alla gestione delle ultime stagioni di Game of Thrones, l’idea nata male della serie Confederate e l’abbandono della loro trilogia di Star Wars), si ha quasi l’impressione di trovarsi di fronte a una storia avvincente e a questo punto violenta come quella del Trono di spade.

The post Il (vero) avvelenamento che minaccia la nuova serie dei creatori di Game of Thrones appeared first on Wired.

Fonte: Wired