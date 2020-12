Come trasformarti in un quadro del rinascimento su TikTok

29 Dicembre 2020 – 20:28

Una delle tendenze più recenti su TikTok è quella di mostrarsi ritratti in un dipinto in stile rinascimentale, all'interno di clip che trasformano i protagonisti in quadri antichi. Ottenere lo stesso risultato non è particolarmente difficile: basta utilizzare due app per l'elaborazione delle immagini e dei video e un effetto già disponibile all'interno di TikTok.



Fonte: Fanpage Tech