Ci sono state due scosse di terremoto in provincia di Verona

29 December 2020 – 16:08

Come riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 15:36 a Salizzole, in provincia di Verona, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, la terza nella giornata di martedì 29 dicembre dopo quella in Croazia delle 12.20, avvertita anche in molte parti d’Italia.

https://twitter.com/INGVterremoti/status/1343931658991513603

La prima scossa, di magnitudo 3.4, era stata registrata alle ore 14.02 dalla sala sismica dell’Ingv sempre nei pressi di Salizzole, a una profondità di 11 km. La seconda, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 14:44. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose, ma il sisma è stato avvertito in diverse parti d’Italia, da nord a sud.

The post Ci sono state due scosse di terremoto in provincia di Verona appeared first on Wired.

Fonte: Wired