C’e chi chiede il rimborso per Cyberpunk 2077 dopo averlo finito

29 Dicembre 2020 – 12:23

(Foto: Cd Project Red)Emerge una nuova grana per la casa produttrice Cd Projekt Red e per le piattaforme online di Sony e Microsoft. Sta infatti dilagando un fenomeno sotterraneo che vede sempre più utenti richiedere il rimborso per Cyberpunk 2077 dopo averlo completato. I furbetti si muovono al limite del regolamento sfruttando la mancanza di limiti temporali della campagna rivolta agli insoddisfatti soltanto per avere i propri soldi indietro e passare a un nuovo titolo.

La pratica è molto simile a quella di chi acquista un vestito o paio di scarpe online, li usa una sola volta cercando di non rovinarli e poi li riconsegna nelle tempistiche previste. L’annosa questione di fondo è la stessa: come distinguere chi è davvero insoddisfatto da chi trasforma le normative a tutela del consumatore in un prestito gratuito a discapito dei rivenditori?

Cd Projekt Red aveva imposto il limite del 21 dicembre per richiedere il rimborso delle copie fisiche, mentre Sony e Microsoft avevano giustamente pensato alla possibilità che molte copie del gioco fossero verosimilmente regali di Natale, non impostando alcun giorno limite. Una mano rivolta ai gamer più truffaldini che hanno colto la palla al balzo per terminare il gioco, magari scaricare anche le patch correttive nel frattempo diffuse e dopo essersi ampiamente svagati richiedere il rimborso. L’unica soluzione potrebbe essere quella di controllare le ore spese col gioco, offrendo il rimborso a chi effettivamente si era fermato dopo un tempo piuttosto limitato.

È interessante scorrere tra i tweet di utenti che non fanno mistero di questa pratica per scoprire che alcuni hanno chiesto il rimborso e non hanno abbandonato il gioco, ma hanno sfruttato i fondi per passare ad altra piattaforma, per esempio nel tweet qui sopra, da Ps5 a pc. Altri ancora per aspettare una patch o un dlc più consistente, quasi come se il rimborso fosse una sorta di ricatto nei confronti di Cd Projekt Red.

