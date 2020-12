Una direttiva europea ha costretto Facebook a spegnere i controlli anti-pedofili

28 Dicembre 2020 – 14:28

Le nuove norme colpiscono i sistemi di scansione automatica dei messaggi che permettono a Facebook tra le altre cose di individuare materiale pedopornografico ospitato sui suoi server senza che i messaggi debbano essere letti da dipendenti in carne e ossa. Il contrasto era all’orizzonte da mesi, ma l’UE e Facebook non sono riusciti ad arrivare a una soluzione per mantenere i bambini protetti.Continua a leggere



Le nuove norme colpiscono i sistemi di scansione automatica dei messaggi che permettono a Facebook tra le altre cose di individuare materiale pedopornografico ospitato sui suoi server senza che i messaggi debbano essere letti da dipendenti in carne e ossa. Il contrasto era all’orizzonte da mesi, ma l’UE e Facebook non sono riusciti ad arrivare a una soluzione per mantenere i bambini protetti.

Continua a leggere Le nuove norme colpiscono i sistemi di scansione automatica dei messaggi che permettono a Facebook tra le altre cose di individuare materiale pedopornografico ospitato sui suoi server senza che i messaggi debbano essere letti da dipendenti in carne e ossa. Il contrasto era all’orizzonte da mesi, ma l’UE e Facebook non sono riusciti ad arrivare a una soluzione per mantenere i bambini protetti.

Fonte: Fanpage Tech