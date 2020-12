Snai down, il sito e l’app per le scommesse sono irraggiungibili da ore

28 Dicembre 2020 – 17:28

La pagina web della società risulta infatti non disponibile per quelle che inizialmente sembravano essere operazioni di manutenzione; nelle scorse ore però la stessa azienda ha smentito di essere al lavoro su un aggiornamento del sito, precisando in seguito di essere stata oggetto di un attacco hacker.Continua a leggere



La pagina web della società risulta infatti non disponibile per quelle che inizialmente sembravano essere operazioni di manutenzione; nelle scorse ore però la stessa azienda ha smentito di essere al lavoro su un aggiornamento del sito, precisando in seguito di essere stata oggetto di un attacco hacker.

Continua a leggere La pagina web della società risulta infatti non disponibile per quelle che inizialmente sembravano essere operazioni di manutenzione; nelle scorse ore però la stessa azienda ha smentito di essere al lavoro su un aggiornamento del sito, precisando in seguito di essere stata oggetto di un attacco hacker.

Fonte: Fanpage Tech