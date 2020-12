Oppo X Tom Ford sarà il primo smartphone arrotolabile

28 Dicembre 2020 – 15:03

(Foto: Letsgodigital)Ci sono grandi possibilità che Oppo X Tom Ford sarà il primo smartphone arrotolabile a debuttare sui mercati internazionali, con una struttura in grado di compattare il proprio ingombro dell’80%. Il brand cinese è tra i più attivi nell’esplorazione di soluzioni alternative di design e dovrebbe rompere gli indugi lanciando un nuovo trend destinato ad accompagnare quello dei modelli pieghevoli.

Frutto di una collaborazione con il celebre stilista americano, che dovrebbe portare una confezione d’acquisto particolare, accessori e contenuti dedicati precaricati, Oppo X Tom Ford monterà un display che può arrotolarsi come un papiro sull’asse verticale. Da aperto raggiungerà una diagonale abbondante e in linea con la media dei top di gamma sempre più vicina ai 7 pollici, mentre da chiuso diventa quadrato e estremamente compatto, ancor di più che gli smartphone pieghevoli a conchiglia come Motorola Razr o Samsung Galaxy Z Fold.

(Foto: Letsgodigital)Come mostrato nei render realizzati dalla redazione di Letsgodigital, che ha messo mano a documenti interni, Oppo X Tom Ford è una sorta di versione verticale del concept Oppo X 2021 mostrato qualche settimana fa, che invece premiava lo scorrimento in orrizontale. La scheda tecnica di Oppo X Tom Ford è ancora in buona parte sconosciuta, dal render si notano tre fotocamere sul retro (con serigrafia dei due marchi coinvolti) con un array orizzontale, cornici nulle attorno allo schermo, tasti piazzati sui sottili bordi laterali e piccoli anelli che potrebbero servire per agganciare verosimilmente custodie.

E la fotocamera anteriore? Non si notano notch, fori né sistemi periscopici quindi l’ipotesi più valida è che sia di tipo under-screen ossia mimetizzata tra i pixel nella parte superiore del display, aggiungendo un’altra tacca di difficoltà a livello di progettazione e design. Insomma, un piccolo concentrato di innovazione che di sicuro debutterà a un prezzo molto alto.

