Le riprese dei primi episodi della serie tv de “Il Signore degli anelli” sono terminate

28 December 2020 – 12:12

Si avvicina sempre di più il debutto della serie tv tratta dalla saga de Il Signore degli anelli. Risale al 2017 l’acquisto dei diritti dei romanzi di Tolkien da parte di Amazon per produrne un adattamento per il piccolo schermo, dopo la doppia trilogia cinematografica di Peter Jackson uscita dal 2001 al 2014. La serie è entrata in produzione ufficialmente nei mesi scorsi ma, nonostante accordi iniziali con le autorità locali della Nuova Zelanda dove si svolgono le riprese, queste ultime sono state sospese a lungo. Dopo la ripartenza negli ultimi mesi, in questi giorni è arrivata la notizia che si è ufficialmente terminato di girare i primi due episodi.

Ad annunciarlo è lo stesso regista J.A. Bayona, noto di recente per aver diretto film come The Impossible e Jurassic World: Il regno distrutto. “Questa è la mia ultima foto in Nuova Zelanda. Non ho parole per ringraziare questa terra straordinaria e il suo popolo meraviglioso per avermi adottato nell’ultimo anno e mezzo“, ha scritto in un post su Instagram: “Ora il mio cuore si sente un po’ kiwi (neozelandese, ndr) e non vedo l’ora di tornare“. Bayona ha concluso tutte le sue riprese prima di Natale, dunque, anche se secondo quanto riportato dai media la gran parte dei primi due episodi era già stata completata fra marzo e maggio e non è detto che nel frattempo siano continuate anche le riprese di altre puntate.

Il debutto della serie tratta da Il Signore degli anelli è prevista su Amazon Prime Video nel corso del 2021 e probabilmente c’è speranza di vederla, salvo ulteriori ritardi, negli ultimi mesi dell’anno prossimo. Sono pochissime le informazioni attualmente a disposizione, a cominciare dal numero di episodi, che potrebbe essere fissato a otto, ma non c’è nulla di ufficiale. Sappiamo però che la trama dovrebbe essere ambientata nella Seconda era della Terra di Mezzo, quella che si conclude con la prima caduta di Sauron, quindi molto prima degli eventi che abbiamo visto al cinema.

