Le 50 persone più influenti del 2020, secondo Wired

28 Dicembre 2020 – 9:03

Come ormai è tradizione alla fine di ogni dicembre, Wired propone anche quest’anno una lunga lista con alcuni dei personaggi che sono stati protagonisti negli ultimi dodici mesi. Naturalmente la pandemia di Covid-19 è stata – nostro malgrado – al centro del 2020, e non a caso parecchie delle persone raccolte in questa gallery sono direttamente o indirettamente legate all’emergenza sanitaria che ne è scaturita.

Ma ci sono anche personalità di spicco della comunità scientifica, imprenditori e imprenditrici, star del cinema, della musica e in generale del mondo dello spettacolo. Una rassegna in cui, come sempre, abbiamo dato spazio anche a eccellenze dello sport, scrittori e cantautori, insieme ad attivisti, hacker, astronauti e politici. Il risultato è una raccolta eterogenea in cui confluiscono uomini e donne da tutto il mondo e di tutte le età.

Il carosello di fotografie messe insieme in questa top 50 include persone che hanno in comune una caratteristica fondamentale: attraverso le loro parole, le loro idee o le loro azioni hanno fatto parlare di sé nel corso del 2020. La grande maggioranza di loro ha trovato spazio in uno dei più recenti numeri del magazine di Wired, sulle pagine di questo sito oppure in uno dei tanti appuntamenti con gli eventi di Wired, Wired Next Fest incluso. E a tutto ciò si aggiungono vittime di drammatiche violenze, squadre di persone unite da un obiettivo comune e personaggi noti più con il loro pseudonimo che con il vero nome.

Con una piccola licenza nell’interpretare il concetto di persona, nella nostra selezione trovano una loro casella anche protagonisti di film e serie tv. Ci sono celebrità al centro della scena da tempo immemore e stelle che brillano da molto tempo, così come talenti emergenti e giovanissimi. E anche alcune delle tante persone a cui nel corso del 2020 abbiamo purtroppo dovuto dare il nostro addio.

Nelle brevi didascalie che accompagnano ciascuna immagine sono raccontati gli elementi che rendono queste persone i protagonisti Wired del 2020.

