Le 15 aziende del mondo che sono cresciute di più in Borsa nel 2020

28 Dicembre 2020 – 9:04

Ci sono le società tecnologiche che hanno cavalcato la lockdown economy e le multinazionali della scienza che hanno dato qualche speranza nell’anno nero della pandemia. La classifica delle aziende al mondo più cresciute in Borsa durante il 2020 rispecchia le aspettative, con qualche eccezione nel mondo del lusso e dell’automotive. In testa alla classifica c’è Tesla che non ha avuto nessun ruolo nella pandemia, ma è volata nel corso dell’anno: oltre il 700% del suo valore da gennaio a dicembre.

Per stilare una classifica in grado di rispecchiare al meglio il 2020 dei mercati Wired ha scelto come indicatore l’indice composito Stoxx Global 150, che riunisce le società maggiormente capitalizzate sulle principali piazze di Borsa del mondo. Nella gallery ci sono quindi le prime dieci aziende che dal primo gennaio al 16 dicembre 2020 (giorno di chiusura di questa analisi) hanno galoppato di più sui listini globali. Molti sono colossi globali dell’ecosistema dell’informatica (come Google, Microsoft, Amazon, Qualcomm, Tencent, SoftBank e Apple) con primatisti della logistica (Ups) e della ricerca scientifica (ShinEtsu e Asml).

Ma restringere il campo alle grandi corporation avrebbe tagliato fuori dall’elenco alcune società simbolo di questo 2020. Per questo alla classica ‘top 10’ si aggiungono altre 5 aziende: sono quelle che hanno ottenuto le migliori performance sul Nasdaq, sempre dal primo gennaio al 16 dicembre.

Tra le ‘+5’ c’è DocuSign che ha guadagnato in 12 mesi il 217% a New York, grazie al software superare le difficoltà di una firma da remoto. Una manna dal cielo in tempi di pandemia. Al quarto posto l’ecommerce cinese Pinduoduo. Seguita sull’ultimo gradino del podio dal brand che davvero ha caratterizzato quest’anno: Zoom ha accelerato superando il +500% di capitalizzazione. Un vero affare per chi aveva scommesso sulla società in tempi non sospetti. Al secondo posto c’è Moderna, la biotech che ha scalato i grafici di Borsa a novembre (quasi +700% a metà dicembre) quando ha annunciato di aver raggiunto la formula magica per il vaccino anti-Covid. In vetta come anticipato c’è Elon Musk che con tutta la sua genialità si è fatto beffe di un anno terribile e ha fatto diventare la sua Tesla l’auto da battere. Anche sul New York Stock Exchange.

