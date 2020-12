I migliori smartphone economici del 2020

Anche nel 2020 gli smartphone economici hanno rappresentato il vero pilastro del segmento grazie a una qualità crescente, un design sempre più attento ai dettagli e prezzi abbordabili. Così, dopo la nostra selezione dei migliori smartphone dell’anno in assoluto, abbiamo scelto sette modelli sotto i 200 euro che si sono distinti negli scorsi mesi, per chi cerca la massima resa con la minima spesa.

Poco M3

(Foto: Poco)L’ultimo arrivato è anche una delle scelte più consistenti visto che mette a disposizione un hardware solido con tripla fotocamera, batteria da 6000 mAh e scocca colorata di grigio, giallo o viola a un prezzo molto basso. Poco M3 monta uno schermo ampio, da 6,53 pollici a risoluzione full hd+ ovvero 2340 x 1080 pixel e si presenta in formato 19:5:9 con protezione del vetro Gorilla Glass 3 e bollino TÜV Rheinland Low che certifica l’adeguata protezione degli occhi.

La fotocamera posteriore conta su sensore principale è da 48 megapixel ed è assistito da un 2 megapixel per le foto macro e un altro 2 megapixel per la profondità. Il processore è uno Snapdragon 662 da 11 nanometri con gpu Adreno 61 accompagnato da 4 gb di ram e memoria interna da 64 o 128 gb. La batteria da 6000 mAh promette 3 giorni di autonomia in uso normale e 5 in uso leggero e si ricarica velocemente a 22,5 watt. I prezzi sono di 149 euro per la versione da 64 gb e 179 euro per quella da 128 gb.

Realme 7

(Foto: Realme)Realme 7 è disponibile in due varianti sotto i 200 euro ovvero con ram da 4 oppure 6 gb che, abbinati alla memoria interna da 64 gb costano rispettivamente 179,99 e 199,99 euro. L’hardware è identico per ambo le versioni con la punta di diamante di uno schermo da 6,5 pollici a risoluzione full hd+ che raggiunge un refresh rate di 90 Hz. La fotocamera frontale da 16 megapixel è accolta in un foro in alto a sinistra.

La fotocamera posteriore è quadrupla con il sensore principale 64 megapixel accompagnato da un grandangolo da 8 megapixel, un sensore monocromo da 2 megapixel e un macro sempre da 2 megapixel. Il chip è un Mediatek Helio G95 e si può sfruttare la connettività 4G LTE, il modulo Bluetooth 5.0 e anche il jack da 3,5 mm. La batteria è molto buona, da 5000 mAh con ricarica rapida a 30 watt per passare da 0 a 100% in 65 minuti.

Redmi Note 9s

(Foto: Xiaomi)Ampio e massiccio, Redmi Note 9S monta un generoso schermo da 6,67 pollici full hd+ e una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel da mezzo pollice con angolo visivo da 79 gradi, grandangolo da 8 megapixel, macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel mentre la selfie camera nel foro è da 16 megapixel. Due le configurazioni, da 4 gb ram e 64 gb che si trova a circa 189 euro e quella leggermente più cara da 6 gb e 128 gb.

Segnaliamo anche la versione più economica Redmi Note 9 che limita la ram a 3 gb e la memoria interna a 64 gb, ma mette a disposizione il chip nfc. Costa circa 159 euro.

Motorola Moto G8 Power

(Foto: Motorola)Per chi cerca un battery-phone che abbia anche un design gradevole e una scheda tecnica accettabile, stando ben sotto i 200 euro di budget, allora Motorola Moto G8 Power potrebbe risultare una buona opzione. Con i suoi 5000 mAh, questo modello promette fino a tre giorni con una singola carica paragonabili a 188 ore di musica in streaming, 21 ore di video o ancora 37 giorni in standby.

La fotocamera posteriore è quadrupla con il sensore principale da 16 megapixel, l’ultragrandangolo da 8 megapixel, la macro e anche un’ottica zoom entrambi da 2 megapixel. G8 Power pensa alla multimedialità grazie allo schermo da 6,4 pollici full hd+ mosso da un processore Snapdragon 665 con 4 gb di ram e può sfruttare il potente doppio altoparlante Stereo Dolby. Infine, il design è idrorepellente per non temere schizzi o sudore. Costa 169 euro.

Samsung Galaxy A21s

(Foto: Samsung)Uscito a poco più di 200 euro, ormai Samsung Galaxy A21s si trova stabilmente attorno ai 160-170 euro offrendo una scheda tecnica semplice, ma completa. Lo schermo è da 6,5 pollici a risoluzione hd+ con foro nello spigolo sinistro che accoglie la fotocamera frontale. Quella posteriore è entry, ma comunque quadrupla con occhio principale da 48 megapixel, ultragrandangolo da 8 megapixel, macro da 2 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel. La batteria da 5000 mAh sopravvive facilmente alla giornata anche grazie al processore octa-core a basso consumo accompagnato da 3 gb di ram e 32 gb interni.

Huawei P40 Lite

(Foto: Huawei)Uscito a 299 euro, ormai si trova ben sotto i 200 euro Huawei P40 Lite, che rappresenta il gradino più basso della famiglia ufficializzata la scorsa primavera. Ampio il display da 6,4 pollici full hd+ e niente male il chip che governa questo modello, il buon Kirin 810 con processo produttivo a 7 nanometri accompagnato da 6 gb di ram e 128 gb di spazio di archiviazione interna espandibile.

La fotocamera posteriore è quadrupla con sensore principale da 48 megapixel con rilevamento di fase e stabilizzazione elettronica, ultragrandangolo da 8 megapixel con angolo da 120 gradi, macro da 2 megapixel così come per il sensore di profondità. La batteria è da 4200 mAh e si ricarica rapidamente a 40 watt. Interessante la presenza del jack da 3,5 mm e del chip nfc.

OnePlus Nord N100

(Foto: OnePlus)Ha debuttato di recente a 199 euro la proposta più economica di OnePlus con Nord N100 che si dedica a chi cerca sostanza e basso prezzo, anche se le rinunce rispetto ai premiati e apprezzati fratelli maggiori OnePlus Nord e 8T sono svariate. I punti forti di questo modello sono uno schermo da 6,52 pollici hd+ e 90 Hz, una batteria da 5000 mAh con ricarica a 18 watt, processore Snapdragon 450 con ram da 4 gb e memoria interna da 64 gb, doppio altoparlante e tripla fotocamera. La fotocamera è tripla con sensore principale da 13 megapixel, macro da 2 megapixel e profondità da 2 megapixel.



