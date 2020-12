HUB USB-C per triplo monitor a meno di 60 euro

28 Dicembre 2020 – 19:48

Amazon propone un HUB USB Type-C che fornisce una vera e propria docking station per il proprio PC o Mac, estendendo sensibilmente la connettività.

