Ecco il Servizio Civile Digitale: la carica dei 1000

28 December 2020 – 18:25

Entro un anno saranno disponibili 1000 facilitatori digitali sul territorio nazionale grazie al Servizio Civile Digitale promosso dalla Ministra Pisano.

