A Natale l’Italia si è fermata: i dati dei telefoni dicono che ci siamo mossi meno di Francia e UK

28 December 2020 – 17:13

I dati sul posizionamento geografico degli smartphone raccolti da Apple evidenziano come a Natale ci siamo mossi molto meno del solito, anche rispetto molti altri Paesi in Europa e nel mondo. Per il giorno di Santo Stefano il sistema ha fatto registrare una diminuzione media degli spostamenti del 76 percento, seconda solo a quella del giorno di Natale.



I dati sul posizionamento geografico degli smartphone raccolti da Apple evidenziano come a Natale ci siamo mossi molto meno del solito, anche rispetto molti altri Paesi in Europa e nel mondo. Per il giorno di Santo Stefano il sistema ha fatto registrare una diminuzione media degli spostamenti del 76 percento, seconda solo a quella del giorno di Natale.

Fonte: Fanpage Tech