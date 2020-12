Il 2020 di PagoPA: sfiora 100 milioni di transazioni

27 December 2020 – 12:00

PagoPA termina il 2020 sfiorando le 100 milioni di transazioni nel novero dei vari servizi della Pubblica Amministrazione al cittadino.

